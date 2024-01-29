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10:06, 29 января 2024Спорт

Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

Гашек заявил, что не вернет заработанные в России деньги, потому что заслужил их

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег. Его слова приводит CNN Prima News.

Гашек заявил, что не вернет средства, полученные за игру в «Спартаке» в сезоне-2010/2011 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), потому что заслужил их работой. «Клуб мне ничего не должен, и я тоже. Я лично от них ничего не требую за то, что ситуация в России изменилась», — отметил чех.

По его словам, в то время он считал Россию достаточно демократическим государством. «Тогда ни один политик, чиновник или кто-либо еще не предупреждал меня об опасности или неприемлемости игры в России», — добавил Гашек.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.

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