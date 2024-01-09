«Я бы запретил русским ехать на Олимпиаду» Доминик Гашек призвал россиян отказаться от участия в международных турнирах

Чех Доминик Гашек: россияне не могут участвовать в международных турнирах

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальных сетях обратился к российским хоккеистам и чиновникам.

Бывший спортсмен заявил, что ни один российский атлет не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине. По его мнению, никакая политическая позиция не должна влиять на отстранение россиян от соревнований.

Заявление Гашека стало ответом на критику ветеранов российского хоккея

Бывшему чешскому спортсмену не понравились заявления олимпийских чемпионов Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без участия в нем сборной России. Президент Федерации хоккея России Третьяк посчитал, что только благодаря отечественным спортсменам МЧМ привлекал внимание большой аудитории.

Когда выступала Россия, мы наблюдали за конфеткой. Из-за отсутствия наших ребят на международных турнирах страдает весь хоккей Владислав Третьяк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С ним согласился и двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов. Он отказался следить за молодежным чемпионатом мира и заявил, что сборная России заняла бы на турнире первое место. Михайлов отметил, что не считает нужным отвечать на высказывания Гашека.

Зачем комментировать идиота? Видно, ему в голову много попадали шайбой, раз он делает такие высказывания Борис Михайлов

Гашек открыто выступает против участия россиян в международных турнирах

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Сначала он предложил властям Чехии наказывать граждан за работу в России, что, по мнению ветерана сборной, вредит стране. Кроме того, он выступил перед членами Европарламента с требованием отстранить представителей России и Белоруссии от любых турниров. Чех обсуждал с политиками возможность пересмотра решений спортивных федераций, которые одобрили возвращение россиян на старты.

Я бы запретил русским ехать на Олимпиаду. Люди в этой стране другие и считают само собой разумеющимся, что все обстоит именно так Доминик Гашек

Олимпийскому чемпиону также не понравилось, что россияне продолжают играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Он отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов в мероприятии.

Фото: Gary Hershorn / Reuters

В 2010 году Гашек играл в России за московский «Спартак»

Гашек известен по выступлениям в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. При этом в 2010-м — в последний год своей карьеры — он защищал цвета московского «Спартака».

В свое оправдание Гашек заявил, что выступления в России в начале 2010-х нельзя сравнить с нынешней ситуацией. Он подчеркнул, что не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия. «Если бы я был умнее, если бы наши политики объяснили нам это и установили правила лучше, все сложилось бы иначе», — посчитал он.