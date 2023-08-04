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19:40, 4 августа 2023Спорт

Гашек оправдался за выступления в России

Гашек оправдался за выступления в России тем, что не был достаточно образован

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оправдался за выступления в России. Его слова приводит Seznam Zprávy.

Спортсмен заявил, что не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия. «Если бы я был умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это и установили правила лучше, все сложилось бы иначе», — посчитал он.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступил с призывом об отстранении россиян ото всех международных турниров.

Гашек выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Последним клубом в игровой карьере чеха был московский «Спартак».

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    Анастасия Борисова
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