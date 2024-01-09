Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

Доминик Гашек: ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети X обратился к российским хоккеистам и чиновникам.

Бывший спортсмен заявил, что ни один отечественный атлет не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине. «Речь идет о жизнях», — написал Гашек.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом отстранить россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в Национальной хоккейной лиге, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

В конце прошлого года россиян и белорусов допустили к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом в турнире не смогут принять участие спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.