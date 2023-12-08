Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. На Игры не пустят тех, кто публично поддержал СВО

МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 8 декабря, объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Стало известно, что участвовать сможет ограниченное количество спортсменов из России и Белоруссии.

Для допуска выдвинули несколько условий

На сайте МОК сообщается, что поехать в Париж смогут лишь атлеты в индивидуальных видах спорта, команды допускаться не будут. Кроме того, выступать они должны в нейтральном статусе, а символика страны демонстрироваться не должна ни на одном официальном мероприятии в рамках проведения Игр.

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Чтобы попасть на Олимпиаду, надо пройти квалификацию в своем виде спорта. На данный момент этому критерию отвечают только 11 человек: восемь россиян и трое белорусов. При этом во многих видах спорта отбор уже завершен. Всего квалификацию прошли 4600 спортсменов со всего мира, а том числе более 60 украинцев. Прошедших квалификацию атлетов обяжут подписать обновленные условия участия в турнире, которые в том числе включают «миротворческую миссию олимпийского движения».

Спортсмены, поддерживающие специальную военную операцию (СВО) или имеющие отношение к силовым структурам, участвовать в Играх не смогут.

На решение допустить россиян повлияли спортсмены со всего мира

Решение допустить россиян до Олимпиады в МОК объяснили тем, что на это согласно большинство спортсменов во всем мире. В первую очередь учитывалось их мнение.

«Мнение большинства спортсменов — не наказывать коллег-атлетов за действия своего правительства», — говорится в релизе.

Так, 5 декабря международные спортивные федерации попросили МОК допустить до Игр нейтральных спортсменов из России, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Олимпиаду. Решение просили принять как можно быстрее.

В Госдуме назвали условие, при котором МОК сможет быстро принять решение о полноценном возвращении российских спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова 5 декабря отмечала, что МОК может принять решение о полноценном возвращении российских спортсменов на Олимпиаду достаточно быстро в случае мирного урегулирования конфликта на Украине.

После Первой и Второй мировой войн, несмотря на санкции, Германия все равно возвращалась на Олимпиаду. А вред, который она наносила, был несопоставим с тем, что делает Россия. Мы не наносим вред, а защищаем свои территории Светлана Журова депутат Госдумы

Она выражала мнение, что комитет может оттягивать решение по россиянам из-за надежды на скорое завершение конфликта.

В России высказались о позиции МОК

Российские гимнасты не поедут на Олимпиаду на текущих условиях, заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас флага и гимна. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях. Пусть МОК сам думает, как допустить нас в нормальном качестве

Валентина Родионенко старший тренер национальной команды по гимнастике

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал с осторожностью относиться к этому заявлению. По его мнению, речь идет о дискриминации россиян по национальному признаку.

«С одной стороны, появилась возможность. С другой — обратите внимание: нас пытаются ущемить по национальному признаку. Правила должны работать для всех. Если ты служащий — в армии или в полиции — и ты спортсмен одновременно, то можешь участвовать только в военных или полицейских играх», — сказал он.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила россиян с этим событием. «Поздравляю всех спортсменов! Очень рада, что МОК принял человеческое решение. Это большая победа! Будем следить за нашими ребятами. Ура!» — сказала она.

Споры об уместности выступления россиян в нейтральном статусе не затихали

В октябре президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, говоря о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе, раскритиковала эту идею.

Как мы можем выезжать на Олимпиаду в роли «никто»? Я считаю, что такое унижение наша страна не должна терпеть Ирина Винер президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Кроме того, она назвала позором и фашизмом дисквалификацию паралимпийцев с Паралимпиады в Пекине.

Весной 2022 года МОК из-за спецоперации России на Украине выпустил рекомендацию международным спортивным федерациям отказать россиянам и белорусам в допуске до участия в международных соревнованиях.