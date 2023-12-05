Международные федерации попросили МОК допустить атлетов из России до Олимпиады

МОК попросили допустить нейтральных атлетов из России до Олимпиады 2024 года

Международные спортивные федерации попросили Международный олимпийский комитет (МОК) допустить до Олимпиады в Париже 2024 года нейтральных спортсменов из России, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры. Об этом сообщает пресс-служба МОК, передает ТАСС.

«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться», — говорится в заявлении.

Они также призвали МОК решить вопрос «как можно скорее», чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в Париже не будет отменена. По его мнению, в мире происходит много войн между правительствами и странами, однако спортсмены всегда принимали участие в Олимпиадах, так как это соответствует олимпийской миссии.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила шансы на выступление на Играх-2024. По ее словам, ей сложно себя мотивировать, тренировки проходят не в полную силу. При этом гимнастка добавила, что при необходимости можно набрать оптимальную форму за три месяца.