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19:02, 5 декабря 2023Спорт

Международные федерации попросили МОК допустить атлетов из России до Олимпиады

МОК попросили допустить нейтральных атлетов из России до Олимпиады 2024 года
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Unsplash

Международные спортивные федерации попросили Международный олимпийский комитет (МОК) допустить до Олимпиады в Париже 2024 года нейтральных спортсменов из России, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры. Об этом сообщает пресс-служба МОК, передает ТАСС.

«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться», — говорится в заявлении.

Они также призвали МОК решить вопрос «как можно скорее», чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в Париже не будет отменена. По его мнению, в мире происходит много войн между правительствами и странами, однако спортсмены всегда принимали участие в Олимпиадах, так как это соответствует олимпийской миссии.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила шансы на выступление на Играх-2024. По ее словам, ей сложно себя мотивировать, тренировки проходят не в полную силу. При этом гимнастка добавила, что при необходимости можно набрать оптимальную форму за три месяца.

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      Анастасия Яланская
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