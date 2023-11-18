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23:02, 18 ноября 2023Спорт

Российская гимнастка-чемпионка оценила шансы на выступление на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что надеется на выступление на ОИ-2024

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила шансы на выступление на Играх-2024. Ее слова приводит РИА Новости.

«Надежда на Олимпиаду умирает последней. Пока я готовлюсь к Играм дружбы, Играм БРИКС», — заявила Мельникова. Она отметила, что ей сложно себя мотивировать, тренировки проходят не в полную силу. При этом гимнастка добавила, что при необходимости можно набрать оптимальную форму за три месяца.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Решение о допуске стран к Олимпиаде-2024 пока не принято.

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      Дарья Коршунова
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