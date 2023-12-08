Россиян обяжут подписать обновленные условия участия в Олимпиаде-2024

Россиян обяжут подписать обновленные условия участия в Играх-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) раскрыл условия участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщается в релизе организации на сайте.

Квалифицировавшихся на турнир атлетов обяжут подписать обновленные условия участия в Играх, которые в том числе включают «миротворческую миссию олимпийского движения».

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Олимпиады не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.