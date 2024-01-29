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22:30, 29 января 2024Спорт

ISU отреагировал на приговор Валиевой

В ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на приговор российской фигуристке Камиле Валиевой в деле об употреблении допинга. Об этом сообщается на сайте организации.

В ISU заявили, что приветствуют решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Они добавили, что будут продолжать прилагать усилия для поддержания честной конкуренции и благополучия спортсменов. Полное заявление о последствиях решения CAS будет опубликовано 30 января 2024 года.

Ранее 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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