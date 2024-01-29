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13:51, 29 января 2024Спорт

Ковальчук ответил на критику россиян со стороны Гашека

Ковальчук заявил, что критикующему россиян Гашеку «отбили что-то шайбой»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийский чемпион, нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук ответил на критику россиян со стороны чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вратарь, одним словом. Наверное, отбили что‑то шайбой», — заявил Ковальчук.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.

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