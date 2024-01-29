Назван ответственный за лишение России командного золота на Олимпиаде-2022

CAS не стал пересматривать результаты олимпийского командного турнира фигуристов

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал, кто решит судьбу медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх (ОИ) 2022 года в Пекине после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой. Решение доступно на сайте организации.

В CAS заявили, что ответственность должна лечь на Международный союз конькобежцев (ISU). По информации Первого канала, заседание совета ISU, на котором будет принято решение по результату олимпийского командного турнира фигуристов в Пекине, пройдет 7 февраля.

В CAS подчеркнули, что последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, не входят в рамки их арбитражной процедуры.

Ранее 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок рассчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.