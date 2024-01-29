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13:24, 29 января 2024Россия

Названа возможная дата принятия закона о лишении имущества за фейки об армии

Крашенинников: ГД может принять закон о лишении имущества за фейки 1 февраля

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственная Дума может в третьем, окончательном чтении, принять закон конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) России, уже в четверг, 1 февраля. Такую возможную дату назвал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, его цитирует РИА Новости.

На заседании парламентарий сказал, что комитет рекомендует Госдуме рассмотреть проект во II чтении на заседании 31 января, и в III чтении — 1 февраля в случае, если депутаты поддержат документ во втором.

Документ предлагает лишать имущества тех, кто распространяет заведомо ложную информацию об армии России и с корыстными побуждениями выступает с призывами к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии внесли в Госдуму 22 января. Документ приняли в первом чтении 24 января. Профильный комитет Думы уже рекомендовал законопроект ко II чтению.

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      Анастасия Шейкина
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