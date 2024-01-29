Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии России

Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко II чтению законопроект, который предлагает конфисковывать имущество за распространение фейковой информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, лишать имущества предлагается тех, кто распространяет ложную информацию об армии России, а также выступает с призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии внесли в Госдуму 22 января. Тогда же к первому чтению его одобрил комитет по госстроительству и законодательству. Документ был принят в первом чтении 24 января.

Во втором чтении документ могут принять на этой неделе, сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать идею парламентариев о конфискации имущества за дискредитацию армии. Он заявил, что депутаты сначала должны завершить работу над документом.