Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:42, 29 января 2024Забота о себе

Названы главные причины развития одного опасного заболевания у молодых людей

Профессор Ла Веккиа назвал ожирение одной из причин рака кишечника у молодых

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Рост употребления алкоголя, а также избыточный вес и отсутствие физической нагрузки являются главными причинами увеличения числа новых случаев рака кишечника среди молодых людей. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор Миланского университета Карло Ла Веккья, пишет The Sun.

Ла Веккья на основе проведенного исследования ожидает, что в этом году увеличится число летальных исходов от рака кишечника среди молодых людей в возрасте от 25 до 49 лет. Причинами тенденции к увеличению числа случаев этого опасного заболевания он назвал ожирение и связанные с ним состояния здоровья, такие как высокий уровень сахара в крови и диабет.

Дополнительными причинами являются постепенное увеличение масштабов употребления алкоголя в Европе и Великобритании, а также снижение физической активности

Карло Ла Веккьяэпидемиолог, профессор Миланского университета

Ла Веккья отметил, что в странах, где люди за последние годы уменьшили потребление спиртного, например, в Италии и Франции, число летальных исходов от рака кишечника увеличиваться не будет. Профессор добавил, что у молодых людей развитие рака кишечника, как правило, происходит быстрее и агрессивнее по сравнению с пациентами пожилого возраста.

Материалы по теме:
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Убийца иммунитета. Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
Убийца иммунитета.Российские ученые объяснили, как коронавирус истребляет иммунные клетки человека
21 декабря 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Ранее хирург и онколог Иван Карасев назвал повышающий риск развития рака продукт. По его словам, неконтролируемое потребление жирного мяса и консервов является причиной большинства случаев колоректальных онкологических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

      В петербургской школе в руках ученика взорвалась страйкбольная граната

      Москвичей призвали не бояться «барической ложбины»

      В российском городе водитель иномарки перекрыл проезд ехавшей к ребенку скорой

      200-килограммовую акулу с окровавленной пастью вынесло на популярный пляж

      Нападение на полицейских в центре Москвы попало на видео

      Путин увидел документы для подписания и эмоционально отреагировал на их объем

      Создан аккумулятор с рекордной скоростью зарядки

      На Урале отец нашел дочь без сознания и вместо вызова скорой отнес ее к жене

      Обвиняемого в обмане клиентов российского блогера отказались отпустить из СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше