Оба пилота разбившегося в Афганистане самолета с россиянами попали в реанимацию. Ранее их лишили права выполнять полеты

Пилоты разбившегося в Афганистане самолета оказались в реанимации

Оба пилота самолета Falcon 10, разбившегося в горах Афганистана, с разницей в один день оказались в реанимации. Дмитрия Белякова с острым инфарктом передней стенки миокарда госпитализировали 26 января, а Аркадий Грачев попал в больницу 27 января с травмой позвоночника.

У Белякова были проблемы с сердцем, а у Грачева — перелом шейного позвонка

Вскоре после возвращения в Москву из Афганистана 41-летнего пилота Дмитрия Белякова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. У него была поражена вся толща мышечной стенки сердца.

Мужчине сделали операцию, и на утро воскресенья, 28 января, его состояние оценивалось как средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Кроме того, стало известно, что у пилота появились трофические нарушения стоп из-за обморожения.

Пилота Дмитрия Белякова экстренно госпитализировали после возвращения в Москву Кадр: Telegram-канал Mash

Отец второго пилота Аркадия Грачева рассказал, что его сын тоже оказался в реанимации. У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и смещение, мужчину готовят к операции.

Пилотов лишили права выполнять полеты

После крушения самолета Falcon 10 Росавиация по просьбе Госавианадзора аннулировала пилотские свидетельства Белякова и Грачева за то, что они предоставили в агентство недостоверные сведения. Выяснилось, что в сентябре 2023 года летчики показали документы о пройденной подготовке на Falcon 10 в авиационном учебном центре (АУЦ) Flight Safety International в США. На основании этого им выдали свидетельства частных пилотов.

Однако программа обучения в этом АУЦ не была одобрена Росавиацией, поэтому центр не имел права готовить российских пилотов на Falcon 10. Помимо этого, в Минтрансе рассказали, что в действительности ни Беляков, ни Грачев не проходили подготовку на Falcon 10 во Flight Safety International. В то же время отец второго пилота уверяет, что у его сына были все необходимые сертификаты.

Жители Афганистана помогли выжившим членам экипажа разбившегося в стране самолета Кадр: HurriyatPa

Эксперты также обратили внимание на ненадлежащее техническое состояние самолета. Так, при проверке стало известно, что на борту не было выполнено более 15 обязательных работ по техобслуживанию. Он не проходил обязательное полугодовое обслуживание, почти на два года было просрочено выполнение директивы летной годности европейских авиавластей (она предписывает выполнить инспекцию трубопроводов второй гидросистемы на предмет наличия повреждений из-за вибраций).

Страховка разбившегося самолета не работала над Афганистаном

Данные страхового полиса рухнувшего в Афганистане бизнес-джета свидетельствуют о том, что над территорией этой страны страховка не действовала. Уточняется, что она распространялась только на «корпоративные» рейсы на Falcon 10 в России, Узбекистане, Индии и Таиланде. Самолет был застрахован компанией «Атлетик Групп» в «Ингосстрахе» на период с 19 по 25 января включительно.

Пассажирский самолет, выполнявший медицинский эвакуационный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский, разбился на территории Афганистана 21 января. Четыре находившиеся на борту члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Один из спасшихся во время крушения россиян смог самостоятельно добраться до населенного пункта и жестами попросить местных жителей о помощи. Основной причиной инцидента считается отказ обоих двигателей.