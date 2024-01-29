Определены вышедшие во второй тур выборов президента Финляндии кандидаты

Минюст Финляндии: Стубб и Хаависто вышли во второй тур выборов президента

Определены кандидаты в президенты Финляндии, вышедшие во второй тур. Им стали бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. Об этом сообщил Минюст страны по предварительным итогам подсчета ста процентов голосов, передает ТАСС.

Первый этап голосования прошел 28 января. Второй состоится 11 февраля. Стубб набрал 27,2 процента, Хаависто — 25,8 процента.

На президентских выборах проводится второй тур, если ни один кандидат не набирает более половины голосов в первом туре. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшую поддержку.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Финляндии, бывший премьер-министр республики Александр Стубб лидирует по результатам подсчета 61,3 процента голосов в первом туре президентских выборов.

