Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:0
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Алина Корнеева
Завтра
06:00 (Мск)
Ван Яфань
Хуахин
13:07, 29 января 2024Спорт

Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

Форвард Овечкин вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ по количеству ускорений

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Данные приводятся на странице JFreshHockey в соцсети X.

Статистика учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых хоккеист набирал устойчивую скорость свыше 32 километров в час. Овечкин занял в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат оказался у форварда «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).

Ранее Овечкин возглавил рейтинг худших игроков «Вашингтона» по показателю полезности. На данный момент показатель полезности капитана столичного клуба составляет «-17».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина девять голов и 22 результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Росгвардейцы уничтожили бойцов ВСУ на запорожском направлении с помощью дронов

      Россиянам назвали дешевые и надежные подержанные авто

      На Украине заявили о потере части суверенитета

      Посол Украины заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по Приднестровью

      Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

      Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

      Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

      Правительство поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

      Россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше