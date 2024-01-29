Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

Форвард Овечкин вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ по количеству ускорений

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Данные приводятся на странице JFreshHockey в соцсети X.

Статистика учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых хоккеист набирал устойчивую скорость свыше 32 километров в час. Овечкин занял в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат оказался у форварда «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).

Ранее Овечкин возглавил рейтинг худших игроков «Вашингтона» по показателю полезности. На данный момент показатель полезности капитана столичного клуба составляет «-17».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина девять голов и 22 результативные передачи.