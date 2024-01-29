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18:23, 29 января 2024Путешествия

Пассажир открыл аварийный выход самолета и прослыл спасителем жизней

Пассажир вышел на крыло самолета AeroMexico

Фото: Luis Cortes / Reuters

Пассажир авиакомпании AeroMexico открыл аварийный выход из самолета, прошелся по крылу и прослыл спасителем жизней среди попутчиков. Подробностями истории поделилось агентство Associated Press.

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, который должен был следовать из Мехико в Гватемалу. Известно, что рейс отложили почти на пять часов из-за необходимости провести техническое обслуживание борта. Во время задержки люди оставались в душном салоне. В результате один из пассажиров открыл дверь лайнера, вышел на крыло, а затем вернулся в самолет, после чего его передали полиции.

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При этом действия мужчины получили поддержку попутчиков: по меньшей мере 77 человек написали от руки заявление в его защиту. «Задержка рейса и нехватка воздуха создали условия, которые поставили под угрозу здоровье пассажиров. Он спас нам жизни», — сказано в записке на листе блокнота.

Неизвестно, остается ли нарушитель под стражей и предъявили ли ему обвинения.

Ранее шесть человек попали в больницу из-за жесткой посадки пассажирского самолета American Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса на остров Гавайского архипелага Мауи.

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      Мария Борисова
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