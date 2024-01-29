Российская фристайлистка стала серебряным призером турнира в США

Выступившая под флагом России Таталина стала серебряным призером X Games в США

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала серебряным призером на Всемирных экстремальных играх (X Games) в США. Результаты доступны на сайте турнира.

23-летняя Таталина, которая выступала на соревнованиях под флагом России, заняла второе место в дисциплине биг-эйр. Она набрала 80 баллов. Победителем стала Тесс Леде из Франции с 90 баллами, замкнула тройку лучших американка Релл Харвуд (75 баллов).

Таталина — чемпионка мира 2021 года. На Олимпийских играх-2022 она заняла четвертое место, а после заявила о том, что ее засудили.

Российские спортсмены пропускают международные старты под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за санкций, введенных организацией в марте 2022 года.