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17:35, 29 января 2024Бывший СССР

Слова депутата Рады о потере Украиной суверенитета объяснили

Политолог Блохин: слова депутата Рады о потере Киевом суверенитета связаны с США

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил слова депутата Верховной Рады Украины Анастасии Радиной о потере страной суверенитета из-за борьбы с коррупцией. В беседе с «Лентой.ру» Блохин отметил, что это заявление связано с деятельностью США на Украине.

«Это отсылка к США, которые управляют Украиной, для них Украина — это не более, чем инструмент. Сейчас Украина готова на все. Однако в самих США есть критика администрации [американского президента Джо] Байдена из-за обвинений в неэффективной растрате средств, которые не хотят до поля боя из-за коррупции на Украине», — сказал специалист.

Ранее депутат Верховной Рады Анастасия Радина заявила, что Украине пришлось потерять часть своего суверенитета для борьбы с коррупцией. Радина отметила, что комитет антикоррупционной политики больше всего обеспокоен обеспечением антикоррупционных учреждений мандатами, ресурсами и полномочиями, для их правильной и независимой работы.

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«На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные — прим. «Ленты.ру») действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков», — заявила она.

До этого стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к бывшим и действующим чиновникам Минобороны Украины. Они подозреваются в хищениях 40 миллионов долларов на закупках снарядов для Вооруженных сил Украины.

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      Кирилл Садовский
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