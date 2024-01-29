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21:01, 29 января 2024Спорт

«Спартак» подписал футболиста из европейского клуба

«Спартак» подписал футболиста «Твенте» Угальде на четыре с половиной года
Манфред Угальде (слева)

Манфред Угальде (слева). Фото: Thomas Pakusch / imago-images.de / Globallookpress.com

Московский «Спартак» подписал нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт 21-летнего футболиста рассчитан на четыре с половиной года. Он будет выступать за «Спартак» под девятым номером. В команде пожелали игроку удачи.

25 января журналист Фабрицио Романо рассказал, что «Спартак» договорился о трансфере с «Твенте». Он заявил, что сумма отступных за футболиста составит до 15 миллионов евро и это будет трансферный рекорд для европейской команды.

Угальде перешел в «Твенте» в 2021 году. Всего в составе команды он провел 87 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро. На счету форварда один гол в шести матчах в составе национальной сборной Коста-Рики.

После 18 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги в активе «Спартака» 30 очков. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице.

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      Анастасия Борисова
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