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08:42, 29 января 2024Мир

В США назвали безумцами сторонников удара по Ирану

Politico: Такер Карлсон назвал безумцами сторонников удара по Ирану

Фото: Marco Bello / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон назвал безумцами представителей Республиканской партии США, которые являются сторонниками удара по Ирану в ответ на удар по американской базе на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщает газета Politico.

«Влиятельный голос консерваторов Такер Карлсон назвал двух сенаторов, которые настаивали на быстром военном ответе США против Ирана после нападения, сумасшедшими», — отмечается в материале издания.

Таким образом, он отреагировал на заявления сенаторов-республиканцев Линдси Грэма, призвавшего «ударить по Ирану немедленно», а также Джона Корнина назвавшего столицу Ирана Тегеран «целью для ударов». Издание подчеркивает, что подобные заявления свидетельствуют о расколе Республиканской партии, где сторонников силового решения международных кризисов и изоляционистов становится равное количество.

28 января Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США сообщило об атаке беспилотником американской военной базы на границе Иордании и Сирии. В результате пострадали более 30 человек.

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      Максим Габриелян
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