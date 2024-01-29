Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»

Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о ненависти к CAS после решения о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой из-за допингового скандала. На вердикт спортивного суда она отреагировала в разговоре с «Лентой.ру».

«Я их ненавижу. Их решение ненавижу. Я не представляла, что будет такое решение. Что делать? Подавать апелляцию. Шанс есть всегда», — подчеркнула Тарасова.

Решением Спортивного арбитражного суда спортсменка была дисквалифицирована на четыре года.

Срок рассчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, Валиева будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.