Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о ненависти к CAS после решения о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой из-за допингового скандала. На вердикт спортивного суда она отреагировала в разговоре с «Лентой.ру».
«Я их ненавижу. Их решение ненавижу. Я не представляла, что будет такое решение. Что делать? Подавать апелляцию. Шанс есть всегда», — подчеркнула Тарасова.
Решением Спортивного арбитражного суда спортсменка была дисквалифицирована на четыре года.
Срок рассчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, Валиева будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.
На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.