В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в предвыборных дебатах

Песков: Путин не будет участвовать в дебатах перед выборами президента

Владимир Путин, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства, перед выборами в марте не будет участвовать в дебатах. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал пресс-секретарь главы государства. Он также переадресовал в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты.

29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России. Из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь доли процента оказались недействительными. Всего действительными ЦИК признал 314 тысяч 909 подписей, собранных в поддержку Путина.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России.