В США назвали правильным приговор Валиевой

В USADA назвали правильным решение о дисквалификации Валиевой

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт отреагировал на приговор российской фигуристке Камиле Валиевой в деле об употреблении допинга. Его слова приводит USA Today.

Тайгерт назвал решение правильным и выразил надежду на то, что «чистые» спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх, наконец-то смогут испытать удовлетворение после долгого ожидания справедливости. Он добавил, что важно перераспределить медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

При этом американец выразил сочувствие Валиевой. «Наши сердца болят за еще одного российского спортсмена, которого подвела система, и это юная девушка. Система должна исправиться», — подчеркнул он.

Ранее 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок рассчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.