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18:20, 29 января 2024Спорт

В WADA обрадовались приговору Валиевой

WADA: нужно привлекать к уголовной ответственности за допинг несовершеннолетних

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) высказалось о приговоре российской фигуристке Камиле Валиевой в деле об употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

В WADA заявили, что рады решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Они подчеркнули, что направили апелляцию в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта. Кроме того, WADA призвало мировые правительства принять закон о привлечении к уголовной ответственности за употребление допинга несовершеннолетними лицами.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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