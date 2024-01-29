В зоне СВО ликвидирован экс-футболист киевского «Динамо»

В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ экс-футболист киевского «Динамо» Рожок

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидирован футболист Сергей Рожок. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на Ассоциацию футбола Украины.

Примкнувшему к Вооруженным силам Украины (ВСУ) спортсмену было 37 лет. Он был воспитанником киевского «Динамо», также играл за «Славутич», киевский ЦСКА, «Харьков», «Оболонь», «Минск». Полузащитник выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет и молодежную сборную Украины до 21 года. Его последним спортивным трофеем стал Кубок главкома ВСУ Валерия Залужного.

Портал Slavutych.info уточняет, что боец с позывным «Футбол» погиб 23 января в ходе артиллерийско-минометного обстрела в Луганской области.

В апреле 2023 года в зоне СВО был уничтожен 42-летний чемпион Украины по гребле Александр Дикий. Воевавший на стороне ВСУ спортсмен тренировался в Киеве на гребной базе «Водник».