Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:58, 21 апреля 2023Бывший СССР

Чемпиона Украины по гребле ликвидировали в зоне СВО

«РВ»: 42-летнего чемпиона Украины по гребле Дикого ликвидировали в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

42-летний чемпион Украины по гребле Александр Дикий ликвидирован в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что спортсмен погиб 16 апреля на территории Донбасса.

Дикий — многократный чемпион Украины по гребле, четвертый в составе национальной сборной на чемпионате мира среди юниоров. Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) спортсмен тренировался в Киеве на гребной базе «Водник».

Ранее в зоне СВО в Донбассе погиб серебряный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Писковый, ему был 21 год. Как предполагают авторы издания «Военкоры Русской Весны», погибший, судя по шевронам, был неонацистом. Об этом же говорят посты на его страницах в социальных сетях.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Украину обвинили в «уничтожении» польского села
Москвичи оценили «танцующий» светофор
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией
Нюша рассказала о совмещении материнства и работы
Стало известно о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск
В КНДР объяснили необходимость наличия ядерного оружия
В ДНР сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки
В России объяснили отношение США к украинскому кризису как мелкому конфликту
Джим Керри сделал скидку на свое поместье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.