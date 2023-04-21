Чемпиона Украины по гребле ликвидировали в зоне СВО

«РВ»: 42-летнего чемпиона Украины по гребле Дикого ликвидировали в зоне СВО

42-летний чемпион Украины по гребле Александр Дикий ликвидирован в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что спортсмен погиб 16 апреля на территории Донбасса.

Дикий — многократный чемпион Украины по гребле, четвертый в составе национальной сборной на чемпионате мира среди юниоров. Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) спортсмен тренировался в Киеве на гребной базе «Водник».

Ранее в зоне СВО в Донбассе погиб серебряный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Писковый, ему был 21 год. Как предполагают авторы издания «Военкоры Русской Весны», погибший, судя по шевронам, был неонацистом. Об этом же говорят посты на его страницах в социальных сетях.