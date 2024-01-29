Фигуристка Камила Валиева опубликовала видео после решения CAS о дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала видео в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) после решения о дисквалификации за употребление допинга.

17-летняя спортсменка показала отрывок из своего выступления. На ролик наложена песня со словами «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно.

Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме она, она останется без титула чемпионки Европы и России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.