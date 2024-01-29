В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать ярославский нефтезавод

Депутат Чепа: попытка атаковать нефтезавод в РФ — ответ на срыв контрнаступления

Атаку Украины на ярославский нефтезавод, так же как и атаки на другие объекты на территории России, можно считать ответом страны на срыв контрнаступления. Но системы противовоздушной обороны (ПВО) работают надежно, потому такие атаки малоэффективны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это ответ Украины на срыв контрнаступления, на провалы на фронте. Но наши системы ПВО работают очень надежно. Те беспилотники, которым удается проникнуть на нашу территорию, летят на небольшой высоте, с малой скоростью и небольшим запасом полезной нагрузки. Но и они чаще всего уничтожаются до выполнения своих задач», — сказал политик.

Он также заметил, что подобные атаки предполагают и нанесение практического урона стратегическим объектам России.

«Но опять же больших разрушений от беспилотника быть не может, если только он не вызовет серьезный пожар или, например, взрыв на складе с боеприпасами», — уточнил Чепа.

Об атаке на НПЗ в Ярославле стало известно утром 29 января. Информацию о перехвате беспилотника силами РЭБ подтвердил губернатор Михаил Евраев. Он также опроверг сообщения о возгорании. Украинский дрон впервые долетел до Ярославской области, преодолев порядка 900 километров.