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22:46, 29 января 2024Бывший СССР

Зеленский не высказался о возможной отставке Залужного

Зеленский не упомянул об отставке Залужного в своем обращении к украинцам

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Владимир Зеленский не затронул тему возможной отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в ходе своего вечернего обращения к украинскому народу. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Как сообщает агентство, Зеленский никак не высказался о появившейся в СМИ информации о якобы снятии с должности главкома. Он также не стал говорить о каких-либо кадровых перестановках в силовом блоке страны.

В своем обращении политик рассказал о прошедшем утром в понедельник, 29 января, селекторном совещании, в ходе которого он, в частности, заслушал доклады военных и разведки о ситуации на фронте.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг увольнение Залужного. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — заявил он.

О снятии с должности главкома сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза со ссылкой на источник. Сведения о его отставке также получил журналист Роман Цимбалюк. По его словам, его место занял руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

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