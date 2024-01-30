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08:12, 30 января 2024Россия

Появились подробности о маршруте пытавшихся атаковать Ярославль дронов ВСУ

Shot: дроны ВСУ пытались добраться до Ярославля по руслам рек, в том числе Волги
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добраться до Ярославля на крайне низких высотах по руслам рек, в том числе Волги, чтобы быть незамеченными российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Такие подробности о маршруте полета устройств появились у Telegram-канала Shot.

Как утверждает издание, украинские беспилотники летели утром 29 января один за другим, держа дистанцию примерно в километр.

По предварительным данным, все дроны были запущены из Черниговской области Украины. Они следовали через Смоленскую область, Национальный парк Завидово.

В русло Волги беспилотники вошли в районе деревни Селищи Тверской области и под Угличем повернули в сторону Ярославля, указал источник Shot.

Собеседник издания также заметил, что из-за большой дальности и технических неполадок дроны ВСУ задевали деревья и падали в глухих лесах и на замерзший лед. И только одно устройство сумело добраться до нефтебазы на юго-западе Ярославля, однако оно было сбито средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об атаке на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле стало известно утром 29 января. Сведения о перехвате беспилотника силами РЭБ подтвердил и губернатор региона Михаил Евраев.

Глава Ярославской области также отверг сведения о начавшемся на территории НПЗ возгорании.

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      Анна Щербакова
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