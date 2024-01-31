Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:43, 31 января 2024Наука и техника

Названо количество пользователей Apple Card

Количество пользователей Apple Card достигло 12 миллионов

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Корпорация Apple впервые за пять лет назвала количество пользователей кредитной карты Apple Card. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на данные компании.

В фирме заявили, что число пользователей фирменной карты, запущенной совместно с банковским партнером Goldman Sachs, достигло 12 миллионов, 30 процентов из них пользуются кредитным продуктом как минимум два раза в месяц. По словам вице-президента компании по Apple Pay и Apple Wallet Дженнифер Бэйли, 600 тысяч потребителей совместно используют карту и выплачивают кредит.

Также в IT-гиганте рассказали, что с функцией Apple Card Savings клиенты собрали более десяти миллиардов долларов на своих депозитных счетах. Услуга предполагает годовую доходность в размере 4,5 процента.

«Мы разработали Apple Card с учетом финансовой пользы для потребителей, и приятно видеть, что более 12 миллионов наших клиентов используют ее функции для принятия более взвешенных финансовых решений», — отметила Бэйли.

Apple Card была запущена весной 2019 года, она доступна только в США. В декабре 2023-го источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple рассматривает возможность запуска банковской карты для пользователей по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Раскрыты последствия от геоинженерного вмешательства в глобальное потепление

      Россиянин предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма за комментарий

      Акции китайских компаний обвалились до минимума за пять лет

      Врач спас жизнь пассажирке самолета с помощью Apple Watch

      В США предрекли победу России в случае прекращения помощи Украине от Запада

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Сочи

      Депутат Рады заявила об антиконституционности законопроекта о мобилизации

      55-летняя Светлана Бондарчук снялась в кроп-топе без бюстгальтера

      Российский пенсионер признался в расчленении сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше