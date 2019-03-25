Apple представила собственный банк

Корпорация Apple представила кредитную карту Apple Card. Трансляция презентации идет на сайте компании.

Сервис работает лишь на территории США и запускается в партнерстве с Goldman Sachs и MasterCard. Обслуживание Apple Card будет полностью бесплатным, компания не устанавливает лимитов. Вместе с этим пользователи будут получать ежедневный кешбэк в размере трех процентов от суммы покупок в магазинах Apple, двух процентов от покупок через Apple Pay и одного процента через физическую карту.

Физическая карта Apple Card выполнена из титана, и на ней нет никакой информации, кроме имени владельца. Вся эта информация хранится в приложении Wallet. Также в программе можно будет посмотреть информацию о покупках. О появлении Apple Card где-либо за пределами США не сообщалось.

Вместе с этим компания представила подписку Apple News+, стоимость которой составляет 10 долларов в месяц. Пользователи получат доступ более чем к 300 журналов и интернет-изданий с платным доступом к статьям, вроде The Wall Street Journal. Сервис работает на территории США и Канады, а в конце года запустится в Великобритании и Австралии.

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