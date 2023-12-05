Apple запустит кредитную карту во всем мире

Bloomberg: Apple совместно с Chase запустит кредитную карту для всего мира

Корпорация Apple рассматривает возможность запуска банковской карты для пользователей по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, Apple может объединиться с банком Chase, чтобы перезапустить карту Apple Card. Таким образом, IT-гигант заменит партнера — ранее стало известно, что корпорация Тима Кука прекратит отношения с организацией Goldman Sachs, которая выступала эмитентом карты.

Гурман предположил, что новая кредитная карта будет доступна во всему миру, а не только в США, как Apple Card. Специалист отметил, что, во-первых, Chase работает с платежной системой MasterCard, поэтому внедрение окажется плавным. Во-вторых, Chase как банк хранит около 60 миллиардов долларов, принадлежащих Apple, и ранее был одним из главных партнеров сервиса Apple Pay.

Однако Гурман подчеркнл, что хоть Chase и работает в 60 странах мира, компания сконцентрирована на корпоративных клиентах. Apple запускала свою карту как продукт для физических лиц.

В июле стало известно, что финансовый конгломерат Goldman Sachs запланировал отказаться от сотрудничества с Apple. По информации The Wall Street Journal, в корпорации недовольны совместным продуктом Apple Card.