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09:05, 5 декабря 2023Наука и техника

Apple запустит кредитную карту во всем мире

Bloomberg: Apple совместно с Chase запустит кредитную карту для всего мира

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Apple рассматривает возможность запуска банковской карты для пользователей по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, Apple может объединиться с банком Chase, чтобы перезапустить карту Apple Card. Таким образом, IT-гигант заменит партнера — ранее стало известно, что корпорация Тима Кука прекратит отношения с организацией Goldman Sachs, которая выступала эмитентом карты.

Гурман предположил, что новая кредитная карта будет доступна во всему миру, а не только в США, как Apple Card. Специалист отметил, что, во-первых, Chase работает с платежной системой MasterCard, поэтому внедрение окажется плавным. Во-вторых, Chase как банк хранит около 60 миллиардов долларов, принадлежащих Apple, и ранее был одним из главных партнеров сервиса Apple Pay.

Однако Гурман подчеркнл, что хоть Chase и работает в 60 странах мира, компания сконцентрирована на корпоративных клиентах. Apple запускала свою карту как продукт для физических лиц.

В июле стало известно, что финансовый конгломерат Goldman Sachs запланировал отказаться от сотрудничества с Apple. По информации The Wall Street Journal, в корпорации недовольны совместным продуктом Apple Card.

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      Андрей Ставицкий
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