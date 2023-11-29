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16:23, 29 ноября 2023Наука и техника

Кредитную карту Apple Card закроют

WSJ: Apple и Goldman Sachs прекратят обслуживание совместной кредитной карты

Фото: nikkimeel / Shutterstock / Fotodoom

Компания Apple намерена прекратить обслуживание собственной кредитной карты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Источники газеты выяснили, что американский IT-гигант направил партнеру — финансовому конгломерату Goldman Sachs — предложение о прекращении сотрудничества. Обе корпорации выпускают и обслуживают кредитную карту Apple Card, которая в случае завершения отношений может быть закрыта.

Инсайдеры рассказали, что Apple предложила Goldman Sachs разорвать контракт в ближайшие 12-15 месяцев. Причины подобного решения не раскрываются. Apple Card доступна только на территории США.

В материале говорится, что Apple может выбрать нового эмитента для своей карты. Ранее сообщалось, что роль Goldman Sachs может перейти American Express. Однако руководители последней не нашли очевидной выгоды для партнерства. Также выпуском Apple Card может заняться Synchrony Financial.

Позже представители Apple в комментарии для CNBC заявили, что компания совместно с Goldman Sachs стремится и дальше предлагать «невероятные возможности» для клиентов. «Мы продолжим внедрять инновации и предоставлять им лучшие инструменты и услуги», — отметили в корпорации.

В июле журналисты WSJ рассказали, что Goldman Sachs планирует отказаться от сотрудничества с Apple.

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      Андрей Ставицкий
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