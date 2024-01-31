Microsoft раскритиковала Apple из-за комиссии в магазине приложений для iPhone

В компании Microsoft резко отреагировали на новые правила публикации приложений на iPhone в обход App Store. Об этом сообщает издание The Verge.

В конце января компания Apple заявила, что разрешит сторонние магазины с приложениями, но будет брать комиссию с транзакций. В ответ президент входящей в Microsoft Xbox Сара Бонд заявила, что IT-гигант движется в неверном направлении. «Мы надеемся, что они прислушаются к отзывам о предложенном ими плане и будут работать над более инклюзивным будущим для всех», — раскритиковала компанию Тима Кука Бонд.

Журналисты The Verge отметили, что против Apple также высказались представители стримингового сервиса Spotify. Обе компании не устраивают финансовые условия. Так, сторонние сервисы будут платить Apple 0,5 евро за «каждую первую ежегодную» установку магазина после одного миллиона загрузок.

По словам специалистов, Microsoft намерена запустить на iPhone свой магазин. Авторы отметили, что в первую очередь корпорация будет распространять через него платные игры от Activision Blizzard.

Ранее студия Epic Games анонсировала возвращение Fortnite на iPhone. При этом глава компании Тим Суини назвал новые правила Apple мусором.