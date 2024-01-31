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18:35, 31 января 2024Бывший СССР

МИД России прокомментировал обмен пленными после крушения Ил-76

Захарова поблагодарила ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия благодарна ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной после крушения самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства в Telegram.

«Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена», — прокомментировала она обмен военнопленными.

Кроме того, Захарова напомнила, что передача военнопленных должна была пройти 24 января, но она сорвалась из-за крушения Ил-76, перевозившего украинских бойцов для обмена.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что между Москва и Киев обменялись пленными военнослужащими по формуле 195 на 195. Отмечалось, что военным в украинском плену грозила опасность и по возвращении их отправят в медучреждения. Позднее украинские власти заявили, что в республику вернулись 207 бойцов.

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      Кристина Есикова
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