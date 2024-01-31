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11:29, 31 января 2024Спорт

Москалькова объяснила дисквалификацию Валиевой русофобией

Татьяна Москалькова объяснила дисквалификацию Камилы Валиевой русофобией
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение допинга. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что новость вызвала ее искреннее возмущение, а обвинения в адрес Валиевой являются беспочвенными. «Это не первый в своем роде, но все же вопиющий случай неприкрытой русофобии, с которой мы регулярно имеем дело в сфере правозащиты», — объяснила Москалькова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка вместе с партнерами по сборной России будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022.

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      Алексей Гусев
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