Названы особенности корабельного «Панциря»

«Ростех»: корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» защищает от всех средств нападения

Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-МЕ» обеспечивает защиту от всех средств воздушного нападения. Особенности ЗРПК назвали в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«В ходе боевого применения комплекс "Панцирь-МЕ" обеспечивает надежную защиту надводного корабля от всех средств воздушного нападения», — рассказали в госкорпорации.

Корабельная версия сухопутного ЗРПК «Панцирь-С» может быть установлена на большинстве российских кораблей. В арсенал ЗРПК входят два артиллерийских автомата калибра 30 миллиметров и направляющие для восьми транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Комплекс способен одновременно обстреливать четыре цели.

В декабре в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что эффективность работы ЗРПК «Панцирь-С» по беспилотникам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности повышена.

В ноябре источники «Известий» рассказали, что Минобороны России прорабатывает вопрос оснащения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» артиллерийскими комплексами «Панцирь-М».