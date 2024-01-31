Названы способы держать себя в форме без спортзала

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы держать себя в форме без спортзала. Ее слова приводит Men Today.

Для начала специалист рекомендовала делать махи ногами стоя. Далее — приседания с подъемом бедер. Для этого нужно встать прямо, поставив ноги на ширине плеч, а руки сомкнув в замок перед собой. Затем нужно опуститься в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу. После встать, поднять согнутую в колене правую ногу и потянуться к ней левым локтем.

Следующим упражнением Ротач посоветовала отжимания с прыжками. Последним упражнением были названы выпады с поворотами. Для этого нужно встать прямо, а ноги поставить на ширине плеч. Далее — сделать большой шаг вперед правой ногой так, чтобы колени образовали прямые углы, а это же время поверните корпус вправо.

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