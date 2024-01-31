Новый глава МИД Молдавии оказался в черном списке России

Главе МИД Молдавии Попшою оказался запрещен въезд в Россию

Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, вступивший в должность 29 января, оказался включен Россией в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Комментируя факт запрета на въезд в РФ, глава молдавского МИД напомнил, что попал в соответствующий список еще летом, когда был депутатом парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Интересно посмотреть, как отреагируют Кремль и МИД России на мое назначение министром иностранных дел. Это их дело, я не могу знать, какое решение они примут. Но, согласно международным стандартам, дипломаты, несмотря на разногласия между странами, работают над налаживанием диалога и должны иметь возможность и право этим заниматься», — заявил он.

Ранее Попшой выступил за усиление стратегического диалога Молдавии с Украиной и США. При этом дипломат отметил, что политика Кишинева в отношении Москвы будет базироваться на национальных интересах.