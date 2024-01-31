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11:17, 31 января 2024Россия

Очевидец описал момент предполагаемого падения обломков дрона на нефтезавод

Сотрудник склада близ НПЗ в Петербурге: при падении обломков БПЛА здание трясло

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Здание склада, расположенного близ нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Санкт-Петербурге, затрясло при возможном падении обломков дрона. Так момент возможного инцидента описал работник склада, его слова приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам мужчины, он сильно испугался предполагаемого падения обломков, и от случившегося его все еще «трясет».

«Повыбивало окна (...) Мощно так ** (ударило) Аж здание затряслось (...) Окно выбило», — сообщил очевидец.

Как стало известно, дрон был сбит в ночь на 31 января. При падении он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода. Грохот от предполагаемого падения обломков БПЛА попал на видео.

Кроме того, 31 января системы противовоздушной обороны сбили беспилотник и в Псковской области.

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      Марк Леонов
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