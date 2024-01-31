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15:36, 31 января 2024Россия

Описана обстановка на нефтезаводе в Петербурге после падения обломков дрона

В Санкт-Петербурге следователи продолжают работу на нефтезаводе, где упал дрон
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Следственного комитета продолжают работать на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, где 31 января, предположительно, упали обломки беспилотника. Обстановку на предприятии описала «Фонтанка».

По словам журналиста издания, представители правоохранительных органов дежурят у входа на НПЗ. За забором предприятия также видно пожарных, которые осматривают территорию. Корреспондент также обратил внимание, что у одной из построек повреждена кровля, а за цистернами наблюдается пар.

Ранее очевидец рассказал, что в момент инцидента затрясло здание склада, расположенного близ нефтеперерабатывающего завода, а также выбило окна. По словам мужчины, он сильно испугался.

Сообщения о падении беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе Петербурга появились утром 31 января. Предположительно, в 4:20 утра дрон был подбит в районе Колпина, однако смог продолжить полет и 30 минут спустя рухнул на территории предприятия.

Власти информацию о падении обломков беспилотника не подтверждали. Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя ситуацию, заявил, что на промышленной площадке в Невском районе города произошел инцидент, потребовавший внимания силовиков, однако подробностей не привел.

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      Константин Лысяков
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