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11:11, 31 января 2024Россия

Губернатор Петербурга прокомментировал предполагаемое падение беспилотника

Беглов: в Невском районе Петербурга произошел инцидент, пострадавших нет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На промышленной площадке в Невском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, потребовавший внимания силовиков. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram.

Комментируя сообщения о предполагаемом падении беспилотника, он подчеркнул, что пострадавших нет. Существенных повреждений не зафиксировано. «В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами», — написал Беглов.

Ранее появились кадры с грохотом от предполагаемого падения обломков дрона. На записи слышен громкий звук, из-за которого у нескольких машин сработала сигнализация.

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      Константин Лысяков
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