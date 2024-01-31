Губернатор Петербурга прокомментировал предполагаемое падение беспилотника

Беглов: в Невском районе Петербурга произошел инцидент, пострадавших нет

На промышленной площадке в Невском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, потребовавший внимания силовиков. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram.

Комментируя сообщения о предполагаемом падении беспилотника, он подчеркнул, что пострадавших нет. Существенных повреждений не зафиксировано. «В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами», — написал Беглов.

Ранее появились кадры с грохотом от предполагаемого падения обломков дрона. На записи слышен громкий звук, из-за которого у нескольких машин сработала сигнализация.