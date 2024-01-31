Появились подробности падения беспилотника в Санкт-Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге после падения дрона загорелись цистерны, пожар потушили

В Санкт-Петербурге после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелись цистерны, пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС России. Подробности сбития дрона приводит «Фонтанка».

По информации издания, беспилотник был подбит над городом Колпино, к юго-западу от Петербурга, в 4:20. После этого БПЛА на некоторое время сохранил возможность летать. Он рухнул в 4:50 на территории предприятия компании «Невский мазут».

Источник издания сообщил, что беспилотник был поражен зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф».

О сбитом в небе над Петербургом беспилотнике стало известно 31 января. Перед этим горожане сообщили о громком звуке, раздавшемся в городе. Петербуржцы заявили, что в домах задребезжали стекла.