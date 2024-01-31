Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 31 января 2024Россия

Появились подробности падения беспилотника в Санкт-Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге после падения дрона загорелись цистерны, пожар потушили
СюжетПожары в России

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелись цистерны, пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС России. Подробности сбития дрона приводит «Фонтанка».

По информации издания, беспилотник был подбит над городом Колпино, к юго-западу от Петербурга, в 4:20. После этого БПЛА на некоторое время сохранил возможность летать. Он рухнул в 4:50 на территории предприятия компании «Невский мазут».

Источник издания сообщил, что беспилотник был поражен зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф».

О сбитом в небе над Петербургом беспилотнике стало известно 31 января. Перед этим горожане сообщили о громком звуке, раздавшемся в городе. Петербуржцы заявили, что в домах задребезжали стекла.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      Губернатор Петербурга прокомментировал предполагаемое падение беспилотника

      Очевидец показал на видео последствия падения дрона в Санкт-Петербурге

      ЕС променял климат на оборону из-за Украины

      Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали проверить на финансирование ВСУ

      Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

      Сбер выпустил новое приложение для iOS

      В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

      Аэропорт Санкт-Петербурга ввел временные ограничения ночью

      В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше