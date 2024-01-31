Упавший в Санкт-Петербурге дрон повредил припаркованные автомобили

«Фонтанка»: в Петербурге обломки упавшего на нефтезавод дрона повредили машины

При возможном падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на нефтезавод в Санкт-Петербурге были повреждены автомобили. Об этом стало известно изданию «Фонтанка».

Судя по опубликованным изданиям кадрам, осколки могли пробить кузова легковых автомобилей. Кроме того, поврежденной оказалась кабина грузовой машины.

Также на кадрах видны обломки неизвестной металлической конструкции и повреждения в постройках на территории троллейбусного парка.

Как стало известно из публикации Mash, дрон был сбит в ночь на 31 января. При падении он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, 31 января системы противовоздушной обороны сбили беспилотник и в Псковской области.