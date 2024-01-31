В Госдуме объяснили попытки ВСУ атаковать нефтяные объекты в России

Депутат Швыткин назвал атаки ВСУ на нефтяные объекты «вопросом топлива»

Цель атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяные терминалы России — нанести урон инфраструктуре, которая служит для обеспечения жизнедеятельности населения, объяснил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«[Попытки ВСУ атаковать нефтяные объекты] — это вопросы топлива, это вопросы обеспечения жизнедеятельности населения, это вопросы в том числе и специальной военной операции (СВО), топливо идет и туда», — заявил Швыткин.

Их главный посыл — нанести урон инфраструктуре, которая служит для обеспечения жизнедеятельности гражданского мирного населения нашей страны, и одновременно нанести урон этой же инфраструктуре, которая служит и для возможного обеспечения деятельности наших военнослужащих в зоне СВО Юрий Швыткин член комитета Госдумы по обороне

Также парламентарий отметил, что ВСУ пытаются осуществить атаки беспилотниками на тыловые районы России.

«Это связано с тем, что, с их точки зрения, они пытаются втянуть население нашей страны в эту ситуацию и посеять панику. Что сегодня обречено на провал», — заключил он.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Санкт-Петербурге был сбит беспилотник, который упал на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут». Официальных комментариев от Минобороны России об этой ситуации пока нет.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. Он добавил, что на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, который потребовал внимания силовых ведомств. Также губернатор города отметил, что пострадавших нет и существенного вреда имуществу не причинено.

