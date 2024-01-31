Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
21:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|20-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:30 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:30 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:15 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|22-й тур
17:54, 31 января 2024Спорт

Путин заявил об ущербности спортивных соревнований без России

Президент Владимир Путин заявил, что без России спортивные соревнования ущербны

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об ущербности соревнований без отечественных спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Президент подчеркнул, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека, добавив, что спорт великих достижений очень коммерциализирован. Он обратил внимание на то, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение Российского антидопингового агентства.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

      США ввели новые санкции против Ирана

      Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

      Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

      Двое россиян разбили голову туристу-инвалиду в Таиланде

      ВМФ России получит 12 кораблей в 2024 году

      Названа полная сумма разового сбора с российского бизнеса

      Обломки сбитой средствами ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя

      Назван способ убрать желтые пятна с сантехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше