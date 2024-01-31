Путин заявил об ущербности спортивных соревнований без России

Президент Владимир Путин заявил, что без России спортивные соревнования ущербны

Президент России Владимир Путин заявил об ущербности соревнований без отечественных спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Президент подчеркнул, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека, добавив, что спорт великих достижений очень коммерциализирован. Он обратил внимание на то, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение Российского антидопингового агентства.