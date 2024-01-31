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05:30, 31 января 2024Забота о себе

Раскрыты способы избежать проблем и неловкости после случайного секса

Фото: Unsplash

Избежать проблем и неловкости наутро после случайной интимной связи поможет изначальное обсуждение правил игры и установка личных границ, считает эксперт по отношениям Шерил Фэган. Основные правила секса без обязательств она раскрыла изданию Fashion Journal.

Фэган призвала тех, кто хочет заняться сексом без обязательств, перестать мучиться угрызениями совести. «Людям, которые не хотят вступать в серьезные или долгосрочные отношения, случайные половые контакты могут обеспечить удовольствие и подарить ощущение раскрепощенности», — объяснила она.

Чтобы получить максимальное удовольствие от случайного секса и избежать неловкости наутро после него, Фэган посоветовала перед ним обсудить правила игры с партнером. По ее словам, правильно установленные границы помогут сделать связь эмоционально и физически комфортной.

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Также она призвала не стесняться говорить о своих эротических фантазиях и потребностях в постели. Причем во время таких бесед нужно обсуждать и контрацепцию, и тесты на венерические заболевания.

В заключение Фэган рекомендовала любителям интимных связей без обязательств быть честными не только с партнером, но и с самими собой. Если намерение человека состоит лишь в том, чтобы повеселиться и исследовать свою сексуальность, тогда, скорее всего, он получит хороший опыт, считает эксперт. «Чтобы заниматься случайным сексом, вы должны быть уверены в себе и в том, чего вы от него хотите, чтобы вы могли общаться открыто и честно, не чувствуя риска быть слишком уязвимыми», — объяснила она.

Ранее сексолог Трейси Кокс предположила, что любой половой акт сопряжен с риском и может навредить жизни и здоровью человека. Первая опасность, о которой предупредила Кокс, — это заражение вирусом папилломы человека.

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      Алиса Дмитриева
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